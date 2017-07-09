Ультиматум Ryanair "Борисполю" може призвести до 2 мільярдів збитків - гендиректор

Аеропорт "Бориспіль" анонсував на 10 липня прес-брифінг генерального директора Павла Рябікіна, на якому він планує повідомити про вимоги авіакомпанії Ryanair.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі держпідприємства.

"Привернення уваги до зазначених тем обумовлено ультимативною заявою Ryanair від 6 липня щодо договору, підписаного аеропортом "Бориспіль", і відповідною позицією Міністерства інфраструктури", – йдеться в анонсі.

Рябікін планує ознайомити журналістів з вимогами авіакомпанії Ryanair і розповість про фінансові загрози для аеропорту.

"Зокрема, буде надано економічне обгрунтування збитків у розмірі 2 млрд грн на рік, які Ryanair може завдати держпідприємству у разі отримання преференцій на лондонському напрямку (так звана умова "100 кілометрів")", – йдеться в анонсі.

Раніше генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін повідомив, що аеропорт зі свого боку підписав договір з Ryanair і направив в головний офіс авіакомпанії.

За його словами, в договорі не враховані всі побажання Ryanair.

"Більшість, але не всі. Зокрема, на напрямок Київ-Лондон знижка у 80% не надається, оскільки цей напрямок для аеропорту "Бориспіль" новим не є", – додав він.

Економічна правда