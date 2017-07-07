Ryanair та "Бориспіль" шукають компроміс - гендиректор аеропорту

Лоукостер Ryanair поки не згоден на умови обслуговування, які йому запропонував аеропорт "Бориспіль" в своїй версії двостороннього договору.

Про це повідомив гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін в інтерв'ю Liga.net.

"Поки вони не дуже згодні. Зараз на рівні комерційних директорів узгоджується якийсь гібридний варіант, який повинен в кінцевому рахунку привести нас до єдиного знаменника. Процес йде, не треба поспішати", - сказав Рябікін.

Разом з тим гендиректор аеропорту висловив сподівання, що умови узгодять днями.

"Наступного понеділка ми повинні фіналізуватися. Такий термін ми ставимо для себе. У договорі, який ми направили Ryanair, стоїть дата узгодження до кінця липня, але хотілося б отримати результат раніше, оскільки, якщо буде позитивна відповідь, треба готуватися", - сказав керівник аеропорту.

Рябікін запевнив, що аеропорт в угоді врахував "практично максимум" побажань лоукостера.

"Вони заявили всього сім напрямків зі Львова і чотири з Києва. Тільки один напрямок не підпадає під їх форму", - сказав голова держпідприємства.

Керівник аеропорту також допустив тимчасове відкриття терміналу B для обслуговування лоукостера.

"Ryanair не запустить відразу всі чотири напрямки. Вони планують запускати їх по одному. Тому поки вони не розгорнуть повну програму польотів, плануємо обслуговувати в терміналі D", - сказав Рябікін.

Він додав, в аеропорту можуть тимчасово відкрити термінал B і готуватимуть термінал F під лоукост-перевезення.

Як повідомлялося, аеропорт Бориспіль підписав свою версію договору з Ryanair, в якій не враховані окремі вимоги авіаперевізника. Зокрема, на напрямок Київ-Лондон знижку у 80% на сервісний збір аеропорт не надає, оскільки цим напрямом з Борисполя літають інші перевізники.