Стали известны ультимативные требования Ryanair, которые не устраивают Борисполь

Стали известны требования, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и по поводу которых аэропорт пытается вести переговоры.

Об этом на пресс-брифинге сообщил генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин, передает корреспондент Экономической правды.

Как сообщается, среди списка требований есть незаконные и невозможные, по мнению Рябикина, например:

бесплатная аэронавигация,

бесплатные стойки регистрации,

бесплатные стоянки для такси,

бесплатные площади для рекламы,

бесплатная аренда площадей в терминале,

бесплатная система приема багажа,

бесплатные офисы для продажи авиабилетов,

бесплатная земля для строительства отеля,

закрепление мест стоянок для самолетов,

бесплатные офисы для службы аренды автомобилей,

единая ставка аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере 7,5 долларов,

выплата аэропортам 35% из д ходов магазинов duty-free,

60-дневное кредитования со стороны аэропорта.

Напомним, что 15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

После длительных переговоров 5 июля директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что они подписали договор с европейской авиакомпанией-лоукостером Ryanair.

6 июля появилась информация, что "Борисполь" подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика.

Лоукостер Ryanair не согласился на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт "Борисполь" в своей версии двустороннего договора.

По словам Рябикина, "Борисполь" не может учесть все требования компании Ryanair, так это будет стоить ему 2 миллиарда убытков в год.

Экономическая правда