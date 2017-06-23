Официально: Приватбанк докапитализируют на 38,5 миллиарда

На внеочередном заседании Кабмина было принято решение о дополнительной капитализации "Приватбанка" государством на сумму 38,5 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов.

Как сообщается, решение было принято Правительством на основании предложений Национального банка Украины, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.

Минфин сообщил, что заключение аудитора свидетельствует о значительно худшем финансовом состоянии банка, нежели считалось на момент его перехода в государственную собственность, и вынужден сформировать дополнительные резервы для покрытия убытков от кредитных операций.

Следовательно, государство как акционер снова вынуждена поддержать банк дополнительным капиталом, чтобы в дальнейшем обеспечить нормальную работу и развитие банка.

Процесс докапитализации будет проходить в два этапа и будет проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка. На первом этапе предполагается выпустить ОВГЗ на сумму 22,5 млрд гривен.

Монетизация этих облигаций не предусмотрена, а значит дополнительная капитализация банка не повлияет на валютный рынок и уровень инфляции, сообщили в ведомстве.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.

Экономическая правда