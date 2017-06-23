Офіційно: Приватбанк докапіталізують на 38,5 мільярда

На позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "Приватбанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства фінансів.

Як повідомляється, рішення було прийнято Урядом на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків та на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Мінфін повідомив, що висновок аудитору свідчить про значно гірший фінансовий стан банку, ніж вважалося на момент його переходу в державну власність, та змушений сформувати додаткові резерви для покриття збитків від кредитних операцій.

Отже, держава як акціонер знову змушена підтримати банк додатковим капіталом, щоб надалі забезпечити нормальну роботу та розвиток банку.

Процес докапіталізації буде проходити у два етапи та буде проведений шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики в обмін на акції банку. На першому етапі передбачається випустити ОВДП на суму 22,5 млрд. гривень.

Монетизація цих облігацій не передбачена, а отже додаткова капіталізація банку не вплине на валютний ринок та рівень інфляції, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Міністерство фінансів та Національний банк оцінили потребу капіталу Приватбанку в 148 млрд гривень.

Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень, з яких на 9,8 млрд гривень - у 2017 році.

В рамках оздоровлення Приватбанку НБУ монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Мінфіном для капіталізації банку, на суму 25,8 млрд гривень.

В січні 2017 року НБУ додатково монетизував ОВДП для Приватбанку на 1,4 млрд гривень.

Економічна правда