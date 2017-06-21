OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 21 июня.

О перераспределении бюджета. Премьер-министр Украины перераспределил 24 миллиарда гривен бюджетных средств на субсидии, дороги и медицину.

О пенсионной реформе. Кабинет министров утвердил пакет законов 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 с рекомендациям национального совета реформ, касающихся пенсионной реформы в Украине.

Также Кабмин в среду внесет проект пенсионной реформы в Верховную Раду.

Об УЗ. Контракт с председателем правления "Укрзализныци" Войцехом Балчуном формально продлен до 9 июня 2019 года, заявили в УЗ.

А в министерстве инфраструктуры заявили, что оснований для автоматического продления трудового контракта с Балчуном — нет.

Об обменниках. "За 2016 год ряд крупных игроков показала прибыль в размере всего 400-500 грн с каждого пункта обмена валюты. У некоторых компаний еще хуже - зафиксирован убыток. При этом все понимают, что деятельность по обмену валют имеет высокую доходность", - утверждает директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

О Борисполе. Министерство инфраструктуры Украины опубликовало приказ, в котором предусматривается уменьшение сборов авиакомпаниям в международном аэропорту "Борисполь".

О самолетах. "Антонов", "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич" на авиасалоне в парижском Ле Бурже обсудили с китайским заказчиком поставку 50 самолетов Ан-178.

О лоукостах. "Переговоры с компанией Ryanair длились почти год. Они завершились успешно, и я очень рад, что в этом году они полетят из и в Украину. Я надеюсь, что успешно завершаться переговоры с другими двумя лоукост-перевозчиками, и они в этом году заявят о своей готовности летать из Украины", - сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

О Всемирном банке. Президент Украины Петр Порошенко и президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким приняли план сотрудничества на 2017 - 2021 годы, который направлен на поддержку украинских реформ.

Об МВФ. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард поблагодарила Порошенко за прогресс, достигнутый к настоящему времени в рамках программы расширенного финансирования EFF.

"Дискуссии были сосредоточены на ожидаемых пенсионной и земельной реформах, а также на мерах по ускорению приватизации и обеспечению конкретных результатов в усилиях по борьбе с коррупцией", - отмечают в Фонде.

Тексты дня:

Накопи себе сам: есть ли альтернатива государственной пенсии

Сможет ли пенсионная реформа правительства решить проблемы будущих поколений и есть ли шансы у добровольного накопительного страхования.

Вернон Смит: Не взимайте налоги с бизнеса. Это глупо

Лауреат Нобелевской премии рассказал, какие уроки периода Реформации могут быть полезными для Украины, почему важно проводить эксперименты перед запуском новых рынков и как это — открывать новое научное направление.