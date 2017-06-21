Контракт з Балчуном не може бути продовжений автоматично - МІУ

Підстав для автоматичного продовження трудового контракту з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном - немає.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає Delo.ua.

"Контракт підписаний на один рік, термін дії з 06.06.2016 до 05.06.2017. Договір не містить норми щодо автоматичного продовження. Всі зміни в контракт вносяться шляхом підписання додаткових угод до нього", - повідомили в прес-службі МІУ.

В МІУ нагадують, що особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права та обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі і матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Частиною 5 статті 58 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що права і обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим законом, іншими актами законодавства та/або положеннями про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу.

У Міністерстві акцентують, що якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж їх містить законодавство України про працю, то застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди (стаття 8-1 КЗпП).

"Статтею 2 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про взаємне працевлаштування працівників, що вступив чинності 19 грудня 1994 року встановлено, що тривалість роботи працівників, які працюють у роботодавців на території іншої країни, не може перевищувати 12 місяців. В окремих обґрунтованих випадках цей строк може бути продовжений до 18 місяців включно за заявою роботодавця і за згодою цього працівника", - нагадують в прес-службі МІУ.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 01.06.2016 № 410 погодив контракт з головою правління, одним з істотних умов якого є термін його дії.

За тривалістю дії контракту з головою правління застосовують і мають переважне право норми міжнародної угоди і розпорядження КМУ, яким погоджено контракт, а не положення КЗпП про продовження трудових відносин.

На контрактну форму трудового договору не поширюються положення статті 9 КЗпП про те, що умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.

"Відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України підставою припинення трудового договору передбачені умови, зазначені в контракті. Таким чином, контракт з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" має бути припинено в термін, на який його було укладено, і не може бути продовжений відповідно до угодою між Україною і Республікою Польща", - резюмують в Міністерстві інфраструктури України.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" кажуть, що контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року.