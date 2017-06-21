Кабмін затвердив пакет законів щодо пенсійної реформи
Кабінет міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом затвердив пакет законів 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 з рекомендаціями національної ради реформ, які стосуються пенсійної реформи в Україні.
Відповідне рішення було прийняте в ході засідання уряду в середу.
Як зазначив прем’єр-міністр, затвердження законопроекту принесе позитивні зміни.
"Ми боремося і фактично знайшли шлях подолання бідності українських пенсіонерів. Ми проводимо осучаснення пенсій і підвищення пенсій.
Ми повертаємо справедливість у систему, пенсія буде залежати від того трудового стажу, який є у людини.
Ми не робимо жодного кроку на підвищення пенсійного віку.
Ми ліквідуємо оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Від моменту прийняття закону працюючі пенсіонери будуть отримувати 100% пенсію.
Ми ліквідуємо дефіцит ПФ", - зазначив прем’єр.
За словами голови Уряду, це збалансований проект законів, який приведе до справедливої системи і підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерам з 1 жовтня.
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