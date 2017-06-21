Кабмін затвердив пакет законів щодо пенсійної реформи

Кабінет міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом затвердив пакет законів 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 з рекомендаціями національної ради реформ, які стосуються пенсійної реформи в Україні.

Відповідне рішення було прийняте в ході засідання уряду в середу.

Як зазначив прем’єр-міністр, затвердження законопроекту принесе позитивні зміни.

"Ми боремося і фактично знайшли шлях подолання бідності українських пенсіонерів. Ми проводимо осучаснення пенсій і підвищення пенсій.

Ми повертаємо справедливість у систему, пенсія буде залежати від того трудового стажу, який є у людини.

Ми не робимо жодного кроку на підвищення пенсійного віку.

Ми ліквідуємо оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Від моменту прийняття закону працюючі пенсіонери будуть отримувати 100% пенсію.

Ми ліквідуємо дефіцит ПФ", - зазначив прем’єр.

За словами голови Уряду, це збалансований проект законів, який приведе до справедливої системи і підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерам з 1 жовтня.