Кабмін внесе проект пенсійної реформи в Раду у середу

Кабінет міністрів в середу внесе проект пенсійної реформи до Верховної Ради.

Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Ми сьогодні направимо у парламент пакет законів щодо важливої пенсійної реформи", - сказав Гройсман. Він повідомив, що сама реформа включає в себе 5 базових позицій.

"По-перше, наше завдання – розпочати процес виведення із бідності більшість українських пенсіонерів. Тому реформа, яку ми пропонуємо, дасть можливість починаючи з першого жовтня підвищити пенсії 9 млн пенсіонерів", - сказав він.

"Ми повертаємо повагу до людей праці. Відповідно той, хто працював більше, повинен отримувати більшу пенсію. Але найголовніше – ми проводимо осучаснення пенсій, враховуючи рівень середньої зарплати на рівні 3764 гривні", - заявив прем’єр.

За його словами, досі пенсія нараховувалася з базової середньої зарплати в 1197 гривень. Він також наголосив, що на сьогоднішній день дефіцит пенсійного фонду становить понад 140 млрд гривень.

"Це при тому, що 80% українських пенсіонерів живуть на мінімальній пенсії. Це говорить тільки про те, що система не здатна забезпечити соціальну справедливість. Тому ми забезпечимо бездефіцитність пенсійної системи протягом 7-10 років", - наголосив Гройсман.

"Четверта позиція – ми забезпечимо автоматичне підвищення і індексацію пенсій, включаючи з наступного року. Для того щоб не повторювалася історія останніх 10 років, коли пенсії людям не переглядались та осучаснення майже не проводилось, а якщо проводилось, то несправедливо", - додав він.

"І п’ята позиція – скасування оподаткування для працюючих пенсіонерів. Фактично ці люди матимуть можливість після прийняття цього рішення парламентом, отримувати повноцінну пенсію і не платити зайвих податків", - підсумував Гройсман.

Нагадаємо, 17 травня Кабінет міністрів схвалив проект закону про реформу пенсійної системи.

Економічна правда