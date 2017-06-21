Омелян сподівається на прихід до України ще двох лоукостерів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається на прихід до України ще двох лоукост-авіакомпаній.

Про це він повідомив в ефірі каналу "Голос Америки", передає УНІАН.

"Переговори з компанією Ryanair тривали майже рік. Вони завершилися успішно, і я дуже радий, що цього року вони полетять з та в Україну. Я сподіваюся, що успішно завершаться переговори з іншими двома лоукост-перевізниками, і вони цього року заявлять про свою готовність літати з України", - сказав Омелян.

Також міністр зазначив, що в Європу понад 70% українських громадян подорожують автомобільним транспортом.

"Більше 70% українських громадян подорожують автомобільним транспортом в Європу. Вартість такої поїздки в середньому 100 євро. Якщо ми говоримо про лоукости, то політ до Європи становитиме 20-40 євро", - сказав Омелян.

Як повідомлялося, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова.

Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року.