Чистые валютные резервы НБУ выросли до 5 миллиардов долларов

Чистые валютные резервы НБУ в мае выросли на 347 миллионов долларов (7,5%), а с начала года - на 751 миллион долларов (17,8%) - до 4,98 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" НБУ за май 2017 года.

Валовые валютные резервы НБУ (с учетом заемных средств, прежде всего, у МВФ) в мае выросли на 434 млн долл (+ 2,5%), а с начала года - на 2,07 млрд долл (+ 13,3%) - до 17,6 долл.

Ранее НБУ сообщал, что в мае чистая покупка валюты составила 521,2 млн долл. Вместе с тем, средства из резервов НБУ в мае были направлены на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте.

На эти цели было потрачено 158,6 млн долл (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 18,5 млн долл - обслуживание по облигациям внешних заимствований и 82,5 млн долл - обслуживание и погашение по облигациям внутреннего госзайма.

Еще 71,8 млн долл было направлено на платежи правительства и НБУ в пользу МВФ.

Экономическая правда