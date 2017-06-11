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Чисті валютні резерви НБУ зросли до 5 мільярдів доларів

Неділя, 11 червня 2017, 10:00

Чисті валютні резерви НБУ у травні зросли на 347 мільйонів доларів (+7,5%), а з початку року – на 751 мільйон доларів (+17,8%) – до 4,98 мільярда доларів.

Про це свідчать попередні дані "Грошово-кредитної статистики" НБУ за травень 2017 року.

Валові валютні резерви НБУ (з урахування запозичених коштів, передусім, у МВФ) у травні зросли на 434 млн дол (+2,5%), а з початку року – на 2,07 млрд дол (+13,3%) – до 17,6 млрд дол.

Раніше НБУ повідомляв, що в травні чиста купівля валюти ним склала 521,2 млн дол. Разом з тим, кошти з резервів НБУ в травні було спрямовано на платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в інвалюті.

На ці цілі було витрачено 158,6 млн дол (крім платежів на користь МВФ), з яких 18,5 млн дол – обслуговування за облігаціями зовнішніх запозичень та 82,5 млн дол – обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої держпозики.

Ще 71,8 млн дол було спрямовано на платежі уряду та НБУ на користь МВФ.

Економічна правда

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