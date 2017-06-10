Стало известно, когда запустят поезд из Мукачево в Венгрию

Поезд из Мукачево в венгерский Дебрецен с перспективой его продления до Будапешта планируют запустить в сентябре.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань передает ЦТС.

Проект международного ж/д поезда станет следующим после запуска поезда Ковель-Хелм, которое запланировано на 12 июня.

"Киев-Перемышль уже реализовали, Ковель-Хелм уже точно поедет 12 июня. Следующий проект - Мукачево-Дебрецен-Будапешт. 20 июня приедут представители венгерской стороны, тогда можно будет сказать о сроках точно. Надеемся, что первый поезд поедет уже в сентябре" , - проинформировал чиновник.

В этом контексте он отметил необходимость решить проблему нехватки локомотивов для новых поездов.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что венгерская сторона готова предоставить свой скоростной поезд для работы на маршруте Мукачево-Будапешт, но Украина должна отремонтировать часть железнодорожного полотна на своей территории.

До Мукачево идет комбинированная колея (1520 мм + 1435 мм (европейская)), но она не доходит до станции Мукачево, заканчиваясь на перегрузочном комплексе на окраине города. Для запуска поезда в Венгрию Украине необходимо достроить ориентировочно 500 метров комбинированной колеи. Также для оптимизации движения желательно электрифицировать трансграничный участок Захонь-Чоп.

Напомним также, что Украина намерена запустить поезд Ужгород-Кошице (Словакия).

Также Украина и Болгария обсуждают запуск поезда Киев-София.