Стало відомо, коли запустять потяг з Мукачева до Угорщини

Поїзд з Мукачева в угорський Дебрецен з перспективою його продовження до Будапешту планують запустити у вересні.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, передає ЦТС.

Проект міжнародного залізничного поїзда стане наступним після запуску поїзда Ковель-Холм, яке заплановано на 12 червня.

"Київ-Перемишль вже реалізували, Ковель-Хелм вже точно поїде 12 червня. Наступний проект - Мукачево-Дебрецен-Будапешт. 20 червня приїдуть представники угорської сторони, тоді можна буде сказати про терміни точно. Сподіваємося, що перший потяг поїде вже у вересні" , - поінформував чиновник.

У цьому контексті він наголосив на необхідності вирішити проблему нестачі локомотивів для нових поїздів.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що угорська сторона готова надати свій швидкісний поїзд для роботи на маршруті Мукачево-Будапешт, але Україна повинна відремонтувати частину залізничного полотна на своїй території.

До Мукачева йде комбінована колія (1520 мм + 1435 мм (європейська)), але вона не доходить до станції Мукачево, закінчуючись на перевантажувальному комплексі на околиці міста. Для запуску поїзда в Угорщину Україні необхідно добудувати орієнтовно 500 метрів комбінованої колії. Також для оптимізації руху бажано електрифікувати транскордонну ділянку Захонь-Чоп.

Нагадаємо також, що Україна має намір запустити поїзд Ужгород-Кошице (Словаччина).

Також Україна і Болгарія обговорюють запуск поїзда Київ-Софія.