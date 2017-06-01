OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 1 июня

Об обысках СБУ. В телеком-компании Wnet и в офисе компании Олли Транс, сотрудники СБУ проводят обыски.

В СБУ заявили, что они разоблачили механизм незаконной маршрутизации интернет-провайдером Wnet трафика на временно оккупированный Крым в интересах спецслужб РФ.

Об экономических потерях на Донбассе. Экономические потери Украины от конфликта на Донбассе в 2016 году составили 20,4% ВВП.

О квотах. Европарламент проголосовал за расширение беспошлинных квот для Украины с отдельными исключениями.

О конкурентоспособности. Украина заняла 60-ое место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик за 2017 год.

О WOG. Акции покойного Игоря Еремеева в бизнесе топливной компании WOG стали предметом борьбы со стороны крупнейшего акционера компании Степана Ивахива и лидера группы "Приват" Игоря Коломойского.

О Mail.Ru. Украинское подразделение Mail.Ru будет закрыто, а его работникам предложат продолжить работу в российских офисах компании.

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