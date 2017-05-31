OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 31 мая.

О таможенных сборах. Исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан отчитался о перевыполнении плана налоговых и таможенных платежей в государственный бюджет.

"Фактически, поступления за 5 месяцев ожидаются на уровне 300,3 млрд гривен, что на более чем 65 млрд гривен, или на 28% больше соответствующего периода прошлого года, при курсовой разнице не более 5%", - заявил он.

О Нафтогазе. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

О Газпроме. Антимонопольный комитет Украины в апреле 2017 года направил в департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины требование о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 171,9 млрд гривен.

О Метинвесте. Чистая прибыль Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2016 году составила 118 млн долларов. Как известно, по итогам работы в 2015 году "Метинвест" получил чистый убыток в размере 1,003 млрд долларов.

О ВВП и инфляции. Правительство скорректировало показатели ВВП и инфляции до 1,8% и 11,2% соответственно.

Также правительство утвердило прогноз роста ВВП до 4% в 2018 - 2020 годы.

О зарплате. Средняя заработная плата в Украине сегодня составляет 6600 гривен, а до конца года этот показатель может вырасти до 7100 гривен.

О пенсионной реформе. Министр социальной политики заверил, что Всемирный банк, работавший вместе с МВФ и правительством над проектом закона о пенсионной реформе, поддерживает его.

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