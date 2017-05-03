OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 3 мая.

О резервах НБУ. После зачисления конфискованных денег со счетов экс-президента Виктора Януковича и его команды, золотовалютные резервы государства будут составлять 18,4 миллиарда долларов США.

О ДТЭК. Компания ДТЭК Рината Ахметова в четвертом квартале 2016 удвоила показатель EBITDA по сравнению с первыми девятью месяцами года. За последний квартал EBITDA составил 10,47 млрд грн. И это больше аналогичного показателя за весь 2015 год.

О Дельта Банке. Расчетная сумма неучтенных убытков неплатежеспособного Дельта Банка составляет 42,1 млрд грн.

О долгах за газ. Задолженность населения Украины по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% - до 7,117 миллиарда гривень.

О субсидии. Жилищная субсидия на следующий период с 1 мая не будет назначаться при наличии у потребителя двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

О Yuzgaz. Киевский апелляционный административный суд принял апелляцию Кабинета министров на постановление суда, которым удовлетворялся иск компании Yuzgaz B.V. и признавался противоправным отказ правительства уступать компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

О "Воздушном экспрессе". Кабмин поручил Мининфраструктуры разработать возможность строительства линии наземного электротранспорта "Киев - Борисполь" вместо проекта железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" "Воздушного экспресса".

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