Суд прийняв до розгляду апеляцію Кабміну у справі Yuzgaz B.V.

Київський апеляційний адміністративний суд прийняв апеляцію Кабінету міністрів на ухвалу суду, якою задовольнявся позов компанії Yuzgaz B.V. і визнавалася протиправною відмова уряду поступатися компанії часткою в угоді про розподіл продукції з розробки Юзівської площі.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті суду, передають Украiнськi Новини.

Відзначається, що разом з апеляційною скаргою Кабміну була подана і апеляційна скарга Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Слухання апеляцій призначено на 8 травня.

12 квітня заяви Кабміну і Міненерго були залишені судом без розгляду через несплату державними органами судового збору.

Кабмін просив надати відстрочку сплати судовий збір, але суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

При цьому Міненерго сплатило судовий збір частково, перерахувавши 4 019,4 гривні при необхідних 4 547,4 гривні.

І Кабміну, і Міненерго суд надав 7-днів термін на сплату/доплату судового збору.

Нагадаємо, 20 березня суд першої інстанції визнав незаконним і скасував протокольне рішення уряду є46 від 2 листопада 2016 року, яким Кабмін "підтримав пропозицію міністра енергетики Насалика щодо відмови ТОВ "Надра Юзівська" в поступці прав і зобов'язань, позначених УРП з розробки ділянки Юзівській площі" .

На переконання суду, уряд був зобов'язаний оформляти будь-яке рішення по поступку частки в УРП у формі розпорядження, а не протокольного рішення, як це було зроблено.

Більш того, судом було встановлено, що уряд не отримував жодних пропозицій з цього питання від міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Суд також зобов'язав Кабмін продовжити розгляд запиту компанії Yuzgaz B.V. і ТОВ "Надра Юзівська" від 4 серпня 2016 про отримання згоди на відступлення частки в УРП.

При цьому статтею 26 закону "Про угоди про розподіл продукції" передбачено, що відсутність будь-якої відповіді Кабміну після закінчення 90-денного терміну з моменту отримання запиту (цей термін закінчився 2 листопада 2016 року) вважається автоматичним наданням згоди на відступлення частки в УРП.

Yuzgaz B.V. була спеціально заснована фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі з проектом розвідки і видобутку вуглеводнів в межах Юзівської ділянки на умовах угоди про розподіл продукції (УРП) з урядом України.

Emerstone Energy входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха (Jaroslav Kinach).

У 1990-х роках Кінах очолював представництво Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні.

Юзівська ділянка надр знаходиться в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території двох областей: Донецької та Харківської.

Площа ділянки становить 7 886 кв. км.