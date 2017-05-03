Финансовый полицейский или налоговый милиционер. Найди восемь отличий

В інформаційному просторі з'являються міфи про фінансову поліцію чи службу фінансових розслідувань (СФР) — новий орган, який прийде на заміну податковій міліції та забере повноваження в економічних підрозділів СБУ, поліції та прокуратури.

Спочатку нашу увагу відволікали можливими високими зарплатами детективів СФР. Мовляв, НАЗК має високі зарплати, а результатів роботи не видно.

Далі ще цікавіше.

Ось лише деякі з нових "страшилок": "новий орган нічим не буде відрізнятися від податкової міліції", "хочуть створити правоохоронного монстра із занадто широкими повноваженнями", "автори законопроекту говорили про демілітаризований, не силовий орган з аналітиками-"ботанами", які будуть розслідувати "білокомірцеві" злочини, а натомість в СФР з'явилися детективи із спеціальними званнями".

Минулого тижня виконавчий комітет Національноі ради реформ при президентові України повернув законопроект Мінфіну про СФР на доопрацювання.

Там справді є концептуальні недоліки: прибрали міністерство, якому повинен підпорядковуватися цей орган, вилучили статті про незалежний конкурс та прописали непрозорий консультативний конкурс на керівника, відданий на відкуп цьому невідомому міністерству.

У листі Нацради реформ також зазначається, що законопроект слід погодити із зацікавленими міністерствами та відомствами. Йдеться про силові міністерства та правоохоронні органи — МВС, ГПУ та СБУ.

Проте у цих органів є прямий конфлікт інтересів щодо створення нового органу. Вони позбавляються частини повноважень, через які продовжують чинити тиск на бізнес, тому вони ніколи не погодять законопроект без зауважень.

Між рядків листа Нацради видно, що цей "ринок" давно поділений, а політично незалежний, якісно інший гравець є небажаним для силовиків.

Розрубати цей гордіїв вузол можна лише через тиск на владу, як свого часу було із законом "Про Національне антикорупційне бюро". Треба допомогти владі відшукати політичну волю попри спротив силовиків.

Ще одним аргументом повернення законопроекту на доопрацювання є наявність у СФР детективів із спецзваннями замість аналітиків-"ботанів" з голлівудських фільмів про фінансових геніїв.

Однак СФР створюється для розслідування злочинів проти публічних фінансів держави та місцевого самоврядування, а це може робити лише правоохоронний орган. Для оперативних заходів та слідства передбачені детективи, а для інформаційної роботи — аналітики.

Спецзвання у них не військові (лейтенант, майор, генерал), а внутрішньовідомчі — інспектор, старший інспектор, генеральний інспектор.

Наступна небезпека — дискредитація реформи та її необхідності серед бізнесу та громадськості. Поширюється думка, що СФР нічим не буде відрізнятися від податкової міліції.

Знайдемо кілька основних відмінностей, щоб відчути різницю.

1. Статус і кримінальні провадження.

Податкова міліція є частиною ДФС, тобто структурним підрозділом податкової. Її права і повноваження до 1 січня 2017 року були зазначені в Податковому кодексі, а з недавнього часу перебувають у підвішеному стані.

СФР же буде окремим органом поза межами ДФС та поза впливом її керівника. Тобто ДФС не матиме карального апарату у своєму складі.

Зараз, якщо ревізори складають акт податкової перевірки з донарахуванням податків, податкові міліціонери порушують провадження за статтею 212 Кримінального кодексу, бо це два підрозділи одного органу, які мають спільну мету та завдання: стягнути щось у бюджет, а подекуди і не тільки.

Коли буде інституційно та політично незалежний орган, матеріали податкової будуть ретельно аналізувалися та перевірятися. Отже, кримінальні провадження про ухилення від сплати податків не будуть порушуватися автоматично.

2. Аналітики.

СФР на рівні закону наділена інструментами для того, щоб кримінальні справи не порушувалися безпідставно, а їх порушенню передувала аналітична робота.

У законопроекті закріплено, що СФР здійснює інформаційно-аналітичну діяльність для реалізації своїх повноважень, має доступ до баз даних. Більше того, передбачена пряма заборона звертатися за будь-якими документами до фізичних чи юридичних осіб, якщо такі документи вже були надані будь-якому державному органу.

У структурі нового органу (стаття 13 законопроекту Мінфіну) передбачається створення окремого підрозділу детективів, інформаційно-аналітичного підрозділу та оперативно-технічного підрозділу. Підрозділ детективів тут — найменший.

Як бачимо, в роботі СФР посилено аналітичний напрямок, а чи будуть її аналітики "ботанами" або crazy ІТ-шниками, залежить від якості конкурсного добору.

3. Ходіння по колу.

Підприємці часто скаржаться, що за одним і тим самим фактом порушується кілька кримінальних справ різними правоохоронними органами, іноді навіть за різними статтями.

Наприклад, підприємство продало товар дилеру, а той поставив його державному органу.

Спочатку податкова міліція порушує справу про фіктивне підприємництво та несплату податків покупцем і прибігає до продавця з обшуком. Потім останній отримує повістку на допит в прокуратуру, яка розслідує зловживання владою при закупівлях в тому державному органі.

Пізніше з'являється із запитом співробітник СБУ, яка розслідує розкрадання державних коштів за фактом проданого товару. Хоча до цього продавець думав, що СБУ повинна розслідувати факти державної зради та фінансування тероризму, після третьої кримінальної справи за одним і тим самим фактом його примушують зрозуміти, що треба якось домовлятися.

Судової перспективи не має жодне вказане провадження. Така собі колективна безвідповідальність щодо розслідувань використання державних коштів.

СФР покликана це змінити. Це буде єдиний орган, який за наявності підстав порушить одне провадження, доведе його до суду або закриє за відсутності порушень.

У податковій міліції працює майже 6 тис людей. Разом з нею з економічною злочинністю борються 12 тис силовиків у різних правоохоронних органах. Планується, що в СФР працюватиме не більше 3 тис людей. Їх буде достатньо, якщо вони весь свій час витрачатимуть на реальні справи.

4. Керівник: виборність, підзвітність, політична незалежність.

Керівник податкової міліції, призначений не за конкурсом, є заступником голови ДФС і згідно з постановою уряду призначається на посаду Кабінетом міністрів за поданням прем'єр-міністра, внесеним міністром фінансів на підставі пропозицій голови ДФС.

Співробітники податкової міліції набиралися за критеріями, далекими від справжнього конкурсного добору: особиста лояльність, люди системи. Натомість для керівника та детективів СФР законом передбачена виборність (призначається переможець конкурсу) і підзвітність.

Зокрема, керівник двічі на рік подає детальний звіт президенту, парламенту, уряду, який оприлюднюється з висновком громадської ради. Мінімум раз на рік обидва комітети Верховної Ради, до відання яких належать правоохоронна діяльність та податкова політика, проводять відкриті слухання щодо діяльності СФР.

Щороку проводиться аудит ефективності та незалежності СФР, у тому числі вибірковий аудит кримінальних проваджень. Аудит проводить комісія з трьох членів, яких щороку призначають президент, парламент та уряд. Висновок аудиту оприлюднюється разом із звітом та заслуховується Верховною Радою.

5. Кадри.

Вони, як відомо, вирішують все. Законопроект про СФР передбачає значне оновлення через механізми заборони "колишнім" брати участь у конкурсах. Отже, працювати в СФР прийдуть нові люди, з іншим рівнем правової свідомості та культури.

6. Відповідальність за заподіяну шкоду.

Під час зустрічей з бізнесом чую: "Хто за це буде відповідати? Проголосуйте за те, щоб чиновники, митники та податківці несли персональну відповідальність, в тому числі з власної кишені, за свої протиправні рішення та дії".

Вимоги виборців потрібно виконувати, тому в законопроекті про СФР є норма про персональну відповідальність працівників служби, в тому числі матеріальну, за заподіяні підприємцям збитки.

7. Маски-шоу.

Податкова міліція під час обшуків часто зловживає застосуванням сили спецпідрозділами, які в народі називають "маски-шоу". В СФР власного силового підрозділу не буде.

З легкої руки колишнього прем'єра слова "демілітаризований орган" глибоко засіли в наших головах, проте політики часто не розуміють їх справжнього значення. Є дві ознаки "мілітарності" правоохоронного органу: власний військовий спецоблік (в СБУ) та власний спецпідрозділ ("Альфа" в СБУ, "Омега", "Ягуар" та КОРД в МВС).

СФР буде демілітаризованим органом, бо в ньому не буде власного силового блоку і власного військового спецобліку. Для отримання допомоги щодо фізичного захисту СФР буде звертатися до Нацполіції.

Двом органам, один з яких якісно новий, буде важко змовитися про порушення закону та надмірне застосування сили на підприємствах, там, де це не викликано необхідністю. Значить, одне з основних негативних для бізнесу явищ ми зможемо припинити.

8. Підслідність.

Податкова міліція розслідує факти фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, які є доходами бюджету.

Натомість новий орган буде розслідувати не тільки махінації щодо доходів, а й безпідставні витрати державних грошей. Отже, від діяльності цього органу виграють не тільки підприємці, а й кожен громадянин.

Якщо зможемо навести лад з "податковими ямами", митними мінімізаторами в держпідприємствах, закупівлях, викинути "мертвих душ" із соцвиплат, вивести бізнес з тіні, то держбюджет може збільшитись в рази.

Звичайно, законопроект про СФР далекий від ідеалу, але на те він і законопроект, а не закон. Попереду обговорення, дебати, правки і голосування. Силовики ж повинні усвідомити: цей процес незворотний.