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ДТЕК Ахметова подвоїла річний показник EBITDA: "плюс" 10 мільярдів за квартал

Середа, 3 травня 2017, 17:58

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова у четвертому кварталі 2016 року подвоїла показник EBITDA у порівнянні з першими дев’ятьма місяцями року.

Відповідні дані оприлюднені на сайті ДТЕК, передають "Наші гроші".

У звіті компанії вказано, що річний EBITDA всієї групи становить 17,80 млрд грн. У перші три квартали операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації, склав 7,33 млрд грн.

Відтак за останній квартал EBITDA становив 10,47 млрд грн. І це більше аналогічного показника за весь 2015 рік.

Також ДТЕК значно наростив кількість "грошових коштів та їх еквівалентів". Станом на кінець 2015 року у компанії було 706 млн грн., а на кінець грудня 2016 року – вже 7 545 млн грн. Відповідні дані оприлюднені у біржовій звітності компанії Ахметова.

Зростання прибуткових показників ДТЕК відбулось разом зі значним зростанням тарифів на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова.

Нагадаємо, у 2016 році також значно подорожчали єврооблігації ДТЕКу. У попередні два роки вони дешевшали на фоні критики групи Ахметова з боку президента Петра Порошенка і співвласника компанії ICU Володимира Демчишина, який обіймав посаду міністра енергетики та вуглепрому. При цьому дешевіючі облігації скуповувала компанія ICU.

Зимою 2015-2016 років НКРЕКП, очолюване колишнім співробітником ICU Дмитром Вовком, розробило так звану формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС.. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

Після введення в дію "роттердамської" формули електроенергія від ТЕС значно подорожчала. Разом з цим подорожчали і єврооблігації ДТЕК. Дохід по ним отримує в тому числі і той, в чиїх інтересах скуповувала облігації компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка.

EBITDA —  аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.

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ДТЕК
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