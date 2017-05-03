Субсидія з 1 травня не буде нараховуватися при наявності заборгованості по ЖКГ

Житлова субсидія на наступний період з 1 травня не буде призначатися при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в постанові уряду №300 від 26 квітня, передає УНІАН.

Згідно з постановою, в разі отримання інформації про прострочену більш як два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний термін не призначається, про що структурний підрозділ з питань соціального захисту населення інформує споживача.

При цьому, якщо протягом двох місяців з дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку - з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору.

Крім того, документом вводиться смс-інформування та інформування по електронній пошті громадян про призначення субсидії.

Нагадаємо що Кабінет міністрів України прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії. Вона торкнеться приблизно 1,5 млн українських сімей, які отримають до 700 грн.