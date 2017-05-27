Kantar: Охват мобильных приложений российских ресурсов практически не изменился
Украинская аудитория мобильных приложений заблокированных российских ресурсов не сильно уменьшилась после ввода санкций.
Об этом говорят данные исследования Kantar TNS CMeter.
Как отмечается, сравнение среднесуточных охватов до новости о блокировке и в первые дни после показало значительный рост аудитории Play Market.
"Пользователи начали искать альтернативные способы использовать дальше свои приложения, в частности специальные программы VPN и защищенные браузеры", - отмечают в компании.
По словам Анны Шахдинарян, руководителя проекта интернет-исследований Kantar TNS CMeter, топ мобильных приложений всегда был достаточно стабильным – это мессенджеры, социальные сети, YouTube, браузеры, почтовые сервисы.
"В частности, приложение Вконтакте было самым популярным из соцсетей и оно не теряет сильно свои охваты состоянием на 17.05.2017", - комментирует ситуацию она.
В компании также отмечают рост мессенджеров и соцсетей: Viber, Facebook, Telegram.
"Сервисы Yandex были также популярны, что связано с тем, что пользователи начали проверять работают ли ещё они", - говорится в исследовании.
Отмечается, почтовый и браузерный ландшафт меняется, но пока не устоялся.
Ранее сообщалось, что десктопный охват российских ресурсов Vk.com, Ok.ru. Mail.ru и Yandex уменьшилось в 2-2,4 раза.
Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" и компания "Яндекс".
Пресс-служба украинского офиса утверждает, что "ВКонтакте" всегда обходили политику стороной и назвали себя самой популярной социальной сетью в Украине.
По информации ЭП, на сайт Вконтакте каждый месяц заходит 15,8 млн уникальных пользователей.
Больше о санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети
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