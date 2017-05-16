Во "Вконтакте" прокомментировали запрет соцсети

Пресс-служба украинского офиса утверждает, что "ВКонтакте" всегда обходили политику стороной.

Об этом написал пресс-секретарь украинского офиса российской социальной сети Влад Леготкин.

Он назвал "Вконтакте" самой популярной социальной сетью в Украине которую посещают 16 миллионов пользователей ежемесячно.

"Мы, Команда "ВКонтакте", всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

В частности, под санкции попали Яндекс, Вконтакте и Одноклассники.

Экономическая правда