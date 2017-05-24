Kantar: Охоплення російських сайтів зменшилося більш ніж вдвічі

Охоплення російських ресурсів Vk.com, Ok.ru. Mail.ru і Yandex зменшилося в 2-2,4 рази.

Такі дані 23 травня наводить проект інтернет-досліджень Kantar TNS CMeter.

При цьому сумарно, з 20 травня їх середньодобове десктопне охоплення впало в 2,3 рази.

Відзначається, що найбільш відчутне падіння почалося 22 травня, коли більшість провайдерів включили блокування. При цьому фахівці підкреслюють, що зазвичай в понеділок охоплення зростає, проте на цьому тижні воно продовжило падіння.

Керівник проекту вважає, що, незважаючи на поширення інформації про те, як "уникнути блокування", користувачам простіше перестати користуватися заблокованими ресурсами.

При цьому Facebook як і раніше залишається у виграшній ситуації - приріст добового десктоп охоплення становить 30%.

Також зліт продовжує Opera.com - тижнева аудиторія сайту зросла з 1% до 12%.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" і компанія "Яндекс".

Прес-служба українського офісу стверджує, що "ВКонтакте" завжди обходили політику стороною і назвали себе найпопулярнішою соціальною мережею в Україні.

За інформацією ЕП, на сайт Вконтакте щомісяця заходить 15,8 млн унікальних користувачів.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Українська правда