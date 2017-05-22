Есть ли жизнь после "Вконтакте": полный список аналогов запрещенных сервисов
Блокировка российских интернет-сервисов и IT-продуктов открывает украинцам широкие возможности для интеграции в прогрессивное мировое сообщество и стимулирования разработки украинских IT-продуктов.
Социальные сети и интернет-сервисы
Ключевой альтернативой заблокированным в Украине российским социальным сетям является крупнейшая в мире сеть Facebook.
Именно здесь ведут свои страницы украинские так называемые агенты перемен — люди, слова и действия которых так или иначе влияют на современную повестку дня страны. Кроме того, в Facebook пишут мировые политики и звезды шоу-бизнеса. Словом, это социальная сеть, где общается весь мир.
LinkedIn — крупнейшая в мире деловая социальная сеть. Она предназначена для поиска деловых контактов. В корпоративном мире считается хорошим тоном качественно заполненный профиль в LinkedIn. В целом он играет роль резюме.
Google+ обладает несколькими преимуществами по сравнению с Facebook. В Google+ лучшее управление персональными данными, более удобное распределение знакомых по кругам. Впрочем, Google+ так и не смогла существенно потеснить Facebook, эта сеть осталась нишевым продуктом.
Из украинских соцсетей стоит выделить Ц.укр, Ukrface.com.ua и Ukrainians.co.
Аналогом заблокированного интернет-портала "Яндекс" является портал Google. Здесь есть все аналоги ключевых продуктов российского ресурса. Среди украинских порталов можно выделить Ukr.net, Meta.ua, Bigmir)net.
Электронная почта
С точки зрения качества исполнения, работы, функциональности и возможностей кастомизации вряд ли существует сервис электронной почты, который превзойдет Gmail.com. Для неискушенного пользователя вполне хватит возможностей почты на украинских порталах Ukr.net, Meta.ua, Bigmir.net.
Навигация и онлайн-карты
Блокировка сервиса "Яндекс.Карты" большинство водителей повергло в уныние. Им пришлось распрощаться с привычным интерфейсом и спешно искать альтернативу. "Запасное" приложение "Google карты" с непривычки "режет" глаз.
Тем не менее, сервис не уступает по функционалу российскому конкуренту. Более того, существенное преимущество "Google карт" — полная актуальность данных по всему миру, а не только в границах преимущественно стран бывшего СССР.
Мобильным приложением Waze пользуются более 6 млн человек в мире, и это неспроста: его оценка качества равна 4,6 из 5. Waze — классический автомобильный навигатор, который показывает пробки на дорогах.
Примечательно, что часть разработчиков трудится в Киеве и Житомире. 19 мая 2017 года приложение получило поддержку украинского языка.
Музыка
Бесплатно музыку можно послушать через приложение Soundcloud. Исполнители публикуют там свои записи, чтобы получить отзывы. Конечно, на Soundcloud нет записей топ-музыкантов. Большой выбор бесплатной музыки есть в приложении Deezer. Платная музыка в изобилии доступна в Google Play Music и Apple Music.
Социальные сети и интернет-порталы
|
Заблокированные
|
Альтернатива
|
"Вконтакте",
|
Facebook, LinkedIn, Google+, Ц.укр, Ukrface.com.ua, Ukrainians.co
|
"Яндекс"
|
Google, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir)net
|
"Яндекс.Почта"
|
Gmail.com, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir.net
|
"Яндекс.Карты" ("Яндекс.Пробки")
|
Google Карты, Waze, "Навител навигатор", Here WeGo
|
"Яндекс.Музыка"
|
Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music, Google Play Music
|
"Яндекс.Такси" (российский домен)
|
Uber, Uklon,Taxify, Taxioma
|
"Яндекс.Диск"
|
"Google Диск"
|
"Яндекс.Браузер"
|
Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox
|
"Яндекс.Календарь"
|
Google Calendar
|
"Яндекс.Маркет"
|
Rozetka, Hotline, e-Katalog
|
"Яндекс.Недвижимость"
|
100realty.ua, Aviso.ua, Lun.ua, Dom.ria.com
|
"Яндекс.Переводчик"
|
"Google Переводчик"
|
"Яндекс.Погода"
|
"Yahoo Погода", Sinoptik, Gismeteo
|
"Яндекс.Работа"
|
Work.ua, Rabota.ua
|
"Яндекс.Радио"
|
Radioworld FM, Online radios, Pcradio
|
"Яндекс.Расписание"
|
Eway.in.ua
|
"Яндекс.Авиабилеты"
|
Tickets.ua, Skyscanner.com.ua, Amadeus.net
|
"Яндекс.Афиша"
|
Vgorode.ua, Karabas.com, Parter.ua
|
"Яндекс.Деньги"
|
LiqPay, "Приват24", Skrill, EasyPay, iPay.ua, Portmone, WebMoney
|
"Яндекс.Время"
|
Timeanddate.com, 24timezones.com, Horlogeparlante.com
|
"Яндекс.Метрика"
|
Google Analytics
|
"Яндекс.Вебмастер"
|
Google Webmasters
|
"Яндекс.Директ"
|
Google AdSense
|
"Яндекс.Рекламная сеть"
|
Google AdWords
Антивирусные компании
Конкуренция на мировом рынке антивирусов всегда была очень высокой. Радует, что киевская компания Zillya! уже несколько лет подряд выпускает качественный антивирус для ПК и мобильных устройств. На базе технологий Zillya! создано более 30 других антивирусных программ в Индии, США, Нигерии.
К сожалению, Zillya! среди украинцев и особенно чиновников не в почете. 70% госучреждений используют антивирус NOD32 от словацкой ESET. При этом в мае 2016 года сотрудники ESET раскрыли методы слежения украинских хакеров за представителями оккупационной власти так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Антивирусные компании
|
Заблокированные
|
Альтернатива
|
"Лаборатория Касперского"
|
"Zillya! антивірус", Avast Pro Antivirus, Symantec Norton AntiVirus Basic, McAfee AntiVirus Plus, Bitdefender Antivirus Plus
IT-cистемы для предприятий
Уход с украинского рынка российских IT-cистем для предприятий, в частности, популярной 1С, не станет трагедией. Хотя примерно 80% бизнеса или 300 тыс предприятий используют 1С, альтернатив такому ПО — огромное множество.
Директор департамента бизнес-решений IT.Integrator Иван Сидоренко говорит, что высокая популярность 1С связана не с уникальностью продукта, а с чрезвычайно эффективной моделью дистрибуции ПО. Каждый продавец имеет определенный спектр авторских прав и может вносить изменения под конкретное предприятие.
Между тем, существует широкий спектр решений украинских разработчиков для малого и среднего бизнеса: "Акцент", IT-Enterprise, "Интеллект-сервис", BSI ERP. Для крупного бизнеса есть ряд универсальных решений мирового уровня: Microsoft Dynamics, ERP Cloud от Oracle, SAP Business One, OpenPro от IBM.
IT-cистемы
|
Заблокированные
|
Альтернатива
|
"1C", "Парус", "Галактика", "Летограф", "Корус консалтинг СНГ"
|
SAP Business One, Microsoft Dynamics, ERP Cloud от Oracle, OpenPro от IBM, IT-Enterprise, "Универсал", BSI, ИС-ПРО, Megapolis, M.E.Doc, "Дебет плюс", "Акцент", "АБ-офис", "Предприниматель 4", "Элфи", "Инфополис", Tria, iFin
Продуктовые компании
Есть достойные альтернативы и для российского продукта ABBYY FineReader. Прежде всего — решение американской Adobe — Adobe Acrobat. Кроме того, есть софт от еще одной компании из США Nuance. Продукт называется OmniPage.
Единственной существенной потерей для узкого круга украинских пользователей станет уход с рынка продукта ABBYY Lingvo. Единственной его альтернативой пока является "Google переводчик".
Продуктовые компании
|
Заблокированные
|
Альтернатива
|
ABBYY FineReader
|
Adobe Acrobat, OmniPage, Readiris
|
ABBYY Lingvo
|
"Google переводчик"