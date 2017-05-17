Вступил в силу указ о блокировании Вконтакте, Яндекса и Mail.Ru

17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировании в интернете Яндекса и российских социальных сетей.

Указ президента опубликован в газете "Урядовый курьер".

"Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете Yandex, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено проработать правительства и СБУ с участием Нацбанка", - говористя в сообщении.

Указом предусматривается применение санкций к физическим лицам, причастным к нелегитимным выборам в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; к юридическим лицам Украины, расположенным на этих территориях, в связи с подтверждением незаконной перерегистрации по российскому законодательству.

Кроме того ограничения применяются к физическим лицам - гражданам РФ, причастным к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины; к юрлицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины.

Ранее один из крупнейших интернет-провайдеров компания Триолан сообщила, что пока не знает, как технически реализовать решение о санкциях.

В Интернет-ассоциации Украины заявляют, что осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами пока технически невозможно. Там считают, что для реализации решения о санкциях провайдерам потребуется время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

До этого Укртелеком сообщил, что уже начал выполнять указ президента о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов.

Интернет-провайдер "Ланет" заявил, что может заблокировать попавшие под санкции сайты в течение нескольких минут.

Напомним, 16 мая президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.

С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь.

Экономическая правда