Ежемесячно в ВК и Одноклассники заходит 25 миллионов украинских пользователей

По состоянию на март 2016 года, ВКонтакте, Mail.ru, Yandex и Одноклассники входили в десятку самых популярных сайтов.

Об этом говорится в статистике, подготовленной Factum Group.

Так, социальная сеть ВКонтакте, стоит на втором месте после поисковика Google. Российские поисковики Mail.ru и Yandex на четвертом и пятом, а социальная сеть Одноклассники на седьмом.

Всего во ВКонтакте каждый месяц заходит 15,8 млн пользователей. 9,5 млн пользователей заходит в Одноклассники. Для примера, месячная аудитория Facebook по данным сайта Watcher по состоянию на конец ноября 2016 года, составляла 7,2 млн человек.

При этом стоит учитывать, что аудитория этих сайтов пересекается между собой.

Если говорить о количестве украинцев от всех пользователей ВКонтакте – это 17,5%. Доля украинцев в Одноклассниках – 15,15% в Mail.ru – 10,53%.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

В СНБО и СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов будет заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины.

Интернет-провайдер "Ланет" заявил, что может заблокировать попавшие под санкции сайты в течение нескольких минут.

Укртелеком сообщил, что уже начал выполнять указ президента о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов.

В Интернет-ассоциации Украины заявляют, что осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами пока технически невозможно. Там считают, что для реализации решения о санкциях провайдерам потребуется время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Экономическая правда