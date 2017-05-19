Ярославский хочет купить "дочку" российского ВЭБа

Владелец группы DCH Александр Ярославский претендует на покупку Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа.

Об этом пишет газета "Коммерсант".

В четверг состоялось заседание наблюдательного совета ВЭБа, где, в частности, обсуждалась продажа украинского Проминвестбанка, рассказали два источника в госкорпорации.

"Набсовет был проинформирован о кандидатах на покупку украинской "дочки" ВЭБа", - сообщил один из собеседников.

"Помимо уже известного предложения от группы инвесторов, девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины Максима Микитася, был назван и другой кандидат - владелец группы DCH украинский олигарх Александр Ярославский", - рассказал другой источник.

По информации собеседников, Ярославский сделал предложение ВЭБу о покупке Проминвестбанка в конце прошлой недели.

Глава ВЭБа Сергей Горьков, комментируя по итогам набсовета продажу Проминвестбанка, не стал называть кандидатов. "Сейчас ответ за НБУ, будем ждать", - сказал он.

Ярославский подтвердил, что направил ВЭБу предложение о приобретении Проминвестбанка, не раскрыв детали.

"Я давно интересуюсь приобретением банковских активов. В частности, я вел переговоры со Сбербанком о покупке его украинской "дочки", подписал соглашение о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки", - сообщил бизнесмен.

После этого, по словам Ярославского, он начал рассматривать другие банковские активы в Украине для инвестиций и остановился на Проминвестбанке.

Он уточнил, что еще не подавал заявку на покупку Проминвестбанка в НБУ, поскольку пока нет согласия продавца на сделку.

Ярославский выразил при этом надежду, что проблем с согласованием в Нацбанке не возникнет, поскольку он "хорошо известен в банковских кругах с успешной стороны". В НБУ не ответили на запрос издания.

Ранее сообщалось, что в покупке Проминвестбанка заинтересованы трое инвесторов - бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский и венгерский банковский холдинг ОТП.

Проминвестбанк является одним из крупнейших банков Украины. По состоянию на 1 января 2017 его активы составляли 34 млрд грн. Банк основан в 1992 году.

Его крупнейшим акционером на 30 июня 2016 оставался российский государственный "Внешэкономбанк" (РФ, 99,7%), который приобрел "Проминвестбанк" в конце 2008 года.