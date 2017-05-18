OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ
Главные экономические новости за 18 мая.
О блокировке российских соцсетей. Госдепартамент США критикует решение запретить ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс.
Также компания "Яндекс" проинформировала своих партнеров в Украине о том, что ее счета заблокированы.
О президенте. Президент Украины занял 4-е место в рейтинге деклараций чиновников за состоянием. В пятерку самых богатых чиновников вошли Александр Цапюк (2,009 млрд грн), Андрей Боляк (1,575 млрд грн), Богдан Дубневич (911,3 млн грн), Петр Порошенко (7,896 млн грн) и Вячеслав Богуслаев (777,3 млн грн).
О Приватбанке. Ряд держателей еврооблигаций Приватбанка инициировали судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с намерением оспорить принудительную конвертацию своих облигаций в капитал после национализации финучреждения.
О суде по "долгу Януковича". Министр финансов Александр Данилюк заявляет, что Украина 10 июня подаст апелляцию по судебному спору с Россией по евробондам на сумму 3 млрд долларов.
О новом поезде в Польшу. 12 июня отправится в первый рейс поезд из Ковеля до польского города Хелм.
О госбанках. Министерство финансов предлагает изменить систему избрания наблюдательных советов государственных банков и наделить их функциями независимости от влияния основного акционера.
О наличных. Украинцы держат вне банков наличными 304,2 миллиарда гривен.
Об угле. 18 мая Кабинет Министров Украины ввел лицензирование экспорта угля антрацитовых марок.
О пошлинах. Кабинет министров Украины одобрил законопроект по обнулению пошлин на ввоз минеральных удобрений.
О земельной реформе. Верховная Рада не поддержала проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы в Украине.
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