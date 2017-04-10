OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Главные экономические новости за 10 апреля.

Отставка дня. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева объявила об отставке.

"Я подала президенту заявление об отставке с 10 мая 2017 года", - добавила она.

Еще Гонтарева утверждает, что во время работы ее команды средства рефинансирования, предоставленные регулятором коммерческим банкам, не могли выводиться за границу.

Также она подтвердила, что МВФ переносил заседание по вопросу выделения Украине следующего транша, в том числе, и из-за пикетирования работы российских банков.

И по словам Гонтаревой, в последнюю ночь перед национализацией "Приватбанка" тогдашнее руководство банка вывело из актива 16 миллиардов гривен.

Бывший акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский прокомментировал это заявление видеороликом с бранью. На видео, маленькой девочке говорят, что в детском саду рассказывают, что она ругается. "****** (врут)", - отвечает девочка.

Новость дня. Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абонплаты за газ.

Другая отставка дня. Председатель Фонда государственного имущества Игорь Билоус подал в отставку.

"Многие идеи, а главное - международные стандарты приватизации - моей команде удалось воплотить. Некоторые вещи мы запустили впервые за 25 лет", - заявил Билоус.

О коррупции. Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.

О борьбе с коррупцией. Оперативники СБУ установили факт незаконного завладения государственным сжиженным газом почти на 60 млн гривен. Установлено, что житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались средства ДК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины".

О Нафтогазе. Европейский банк реконструкции и развития заявил о провале реформирования НАК "Нафтогаз Украины".

Об УЗ. "Укрзализныця" собирается добавить новые международные поезда.

О тарифах. Тариф на электроэнергию для тепловой генерации в марте вырос до уровня 2,07 грн/кВт-час по сравнению с 1,82 грн/кВт-час в конеце февраля.

О санкциях против России. Соединенное Королевство намерено добиваться от "большой семерки" принятия новых санкций в отношении России за ее позицию по Сирии.

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Хроники одной реформы: что мешает перезагрузить ГФС.

Реформа ГФС под угрозой. Инициативы Минфина по реорганизации органа не поддерживают ни в ГФС, ни в Верховной Раде.

Эффективно и экономно: зачем Украине закон о счетчиках.

Украинцы смогут значительно уменьшить свои платежи за тепло, если будет принят закон об обязательном полном учете тепловой энергии.