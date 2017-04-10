Коломойський відповів на звинувачення Гонтаревої відео з лайкою
Колишній акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський прокоментував відеороліком з лайкою звинувачення голови НБУ Валерії Гонтаревої щодо виводу активів на 16 мільярдів гривень.
Про це повідомляє ТСН.
"У відповідь Коломойський вислав відеоролік наступного змісту. Ніяких інших коментарів не було", - йдеться у повідомленні ТСН.
На відео, маленькій дівчинці кажуть, що у дитячому садочку розповідають, що та лається.
"****** (брешуть)", - відповідає дівчинка.
Нагадаємо, що раніше голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" тодішнє керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.
21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.
Нагадаємо, до націоналізації найбільшими акціонерами банку були Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський з частками по 45,3182%.
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