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Коломойський відповів на звинувачення Гонтаревої відео з лайкою

Понеділок, 10 квітня 2017, 14:08

Колишній акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський прокоментував відеороліком з лайкою звинувачення голови НБУ Валерії Гонтаревої щодо виводу активів на 16 мільярдів гривень.

Про це повідомляє ТСН.

"У відповідь Коломойський вислав відеоролік наступного змісту. Ніяких інших коментарів не було", - йдеться у повідомленні ТСН.

На відео, маленькій дівчинці кажуть, що у дитячому садочку розповідають, що та лається.

"****** (брешуть)", - відповідає дівчинка.

Нагадаємо, що раніше голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" тодішнє керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.

21 грудня Приватбанк офіційно перейшов у державну власність.

Нагадаємо, до націоналізації найбільшими акціонерами банку були Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський з частками по 45,3182%.

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Гонтарева НБУ Коломойський Приватбанк
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