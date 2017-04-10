Тариф для ТЕС Ахметова знову побив рекорд

Тариф на електроенергію для теплової генерації у березні зріс до рівня 2,07 грн/кВт-год у порівнянні з 1,82 грн/кВт-год на кінець лютого.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті ДП "Енергоринок".

Так у період поставки з 21 по 31 березня середня ціна продажу електроенергії тепловими електростанціями становила 2,079 грн/кВт-год, "Енергоатомом" - 0,46 грн/кВт-год, ГЕС - 0,611 грн/кВт-год.

При цьому, ще раніше у період поставки з 1 по 10 березня, середня ціна продажу електроенергії тепловими електростанціями досягла максимальної відмітки 2,094 грн/кВт-год.

Нагадаємо, попередній рекорд був встановлений у лютому цього року, коли тариф на електроенергію для теплової генерації зріс до рівня 1,82 грн/кВт-год.

Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Як відомо, за роки президентства Віктора Януковича холдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова, створений в Донецьку на початку 2000-х, фактично став монополістом на енергетичному ринку.

Зараз компанія олігарха контролює 76% ринку теплової генерації і 27% загальної, в 2014 році на її частку припадало 99% експорту української електроенергії.

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Економічна правда