СБУ затримала учасника масштабних газових оборудок часів Януковича

Оперативники встановили факт незаконного заволодіння державним скрапленим газом на майже 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє УНІАН.

"Співробітники Служби безпеки України затримали у Луганській області учасника газових оборудок часів президентства Віктора Януковича", - повідомляє прес-центр СБУ.

Як наголошується, встановлено, що житель Сєвєродонецька був керівником фіктивної фірми, через яку відмивалися кошти ДК "Газ України" і НАК "Нафтогаз України".

"Оперативники спецслужби, зокрема встановили факт незаконного заволодіння цією комерційною структурою державним скрапленим газом на майже 60 млн гривень. За висновками експертів, у результаті оборудки держбюджет недоотримав понад 20 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

У вересні 2016 року зловмисника, який переховувався в Росії, було оголошено у розшук. За дорученням Генеральної прокуратури співробітники СБУ затримали чоловіка у Старобільську Луганської області, куди він прибув в особистих справах.

Ділку оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.