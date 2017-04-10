Гонтарева про справу НАБУ щодо рефінансування: це безпідставні "інсинуації"

Голова НБУ Валерія Гонтарева стверджує, що під час роботи її команди кошти рефінансування, надані регулятором комерційним банкам, не могли виводитися закордон.

Про це керівник Нацбанку заявила на прес-конференції.

"Як ви знаєте стосовно розслідувань правопорушень, пов’язаних з неповерненням Національному банку рефінансування неплатоспроможними банками ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів і чекаємо на повне і неупереджене розслідування усіх цих справ", - сказала вона.

За словами Гонтаревої, неповернуті Національному банку кредити здебільшого надавалися ще з 2008 року.

"Вони надавалися без належної застави, а саме під неліквідні активи із завищеною в рази вартістю. Ці банки зараз ліквідовані або перебувають у стадії ліквідації", - зазначила голова НБУ.

Вона підкреслила, що регулятор з середини 2014 року завчасно підвищив вимоги до оцінки застави під рефінансування, запровадив практику персональних гарантій акціонерів та залучив до оцінки активів незалежних міжнародних оцінювачів.

"Кредити, надані нашою командою банкам, надавалися лише під компенсації відтоку коштів клієнтів фізичних осіб у рамках гарантованої суми у 200 тисяч гривень, виплати яких відстежував куратор НБУ. Саме тому моя команда може відзвітувати за кожну гривню виданого рефінансування за цей час", - наголосила Гонтарева.

"Будь-які інсинуації щодо виводу грошей закордон під час роботи нашої команди не мають під собою жодних підстав. Зараз ми дивимося у майбутнє з позитивом", - додала вона.

Як відомо, раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку.

За його словами "справа стосується керівництва Національного банку".

"Основа цієї справи – перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тож зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ", - розповів Ситник.

Він додав, що працівники НАБУ побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків.

Економічна правда