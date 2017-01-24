Омелян через суд хочет вернуть контроль над "Укрзализныцей"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян настаивает на пересмотре решения Кабинета министров о выводе "Укрзализныця" из подчинения министерства и передачу в управление Министерству экономического развития и торговли.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Министр уточнил, что данное решение было принято на экстренном заседании Кабмина с нарушением всех формальных требований регламента проведения таких заседаний.

При этом он отметил, что голосовал за это решение, при условии направления соответствующего документа на предварительное согласование Мининфраструктуры.

"Когда мы получили все документы - кстати, в Минэкономразвития их тоже не было; интересный вопрос: кто готовил этот документ? Мы проработали документы и предоставили свои возражения в однодневный срок... Я надеюсь, что правительство рассмотрит этот вопрос дополнительно и примет взвешенное решения. Ведь на самом деле идеологи этой передачи преследовали единственную цель - скрыть от общественности ответы на вопросы о реальном положении дел на "Укрзализныце", - сказал Омелян, добавив, что передача "УЗ" в управление Минэкономразвития "только усугубит кризис в компании и не оставит шанса на ее реформу".

Он отметил, что в настоящее время это решение о передаче компании в управление Минэкономразвития пока не подписано премьер-министром, а в случае его подписания Мининфраструктуры намерено отстаивать свою позицию о незаконности передачи "Укрзализныци" в судебном порядке.

"Если это распоряжение будет подписано, то это нарушение закона, предусматривающее ответственность. В любом случае, мы будем публично информировать общественность, что происходит на "Укрзализныце", будем готовиться к судебному иску и доказывать в суде свою правоту", - сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что передача "Укрзализныци" в управление Минэкономразвития целесообразна только после выполнения ряда условий, в частности создание независимого наблюдательного совета компании, очищение от коррупции и создания новой модели вертикально-холдингового управления.

"На самом деле, это можно было сделать еще в прошлом году, если бы у кого-то было желание... И реформировать и передать Минэкономразвитию. Здесь вопрос политического желания и воли", - добавил министр.

Как сообщалось, 18 января Кабинет министров принял решение о выводе "Укрзализныци" из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.