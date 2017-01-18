У Омеляна забрали "Укрзалізницю". На прохання Гройсмана

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив новий статут ПАТ "Укрзалізниця", згідно з яким, Міністерство інфраструктури втрачає право бути органом управління компанії.

Про це ЕП повідомило кілька членів Уряду.

Так, під час підготовки регуляторного засідання, о 9:30 був проведений позачерговий Кабмін без преси і трансляції.

Як зазначається, пропозицію про зміну статуту УЗ з голосу виніс міністр економічного розвитку – віце-прем’єр Степан Кубів.

"Без погодження зі міністром, який втратив вплив", - повідомило джерело, маючи на увазі Володимира Омеляна.

Також, декілька джерел зазначили, що постанова вносилась Кубівим на прохання прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Наголошується, що в старій редакції статуту міністр інфраструктури вносив членів правління Укрзалізниці та наглядової ради компанії.

"Зараз органом управління став Кабмін, який все буде вносити сам", - повідомляє джерело.

Як уточнює інше джерело, статут який прийняли, розділяє функції формування політики та управління.

"Формує політику Мінтранс, а ось підкорятися тепер УЗ йому не буде", - повідомили Економічній правді.

Згідно з новою редакцією статуту, який є в розпорядженні ЕП, відбуваються наступні зміни:

"[УЗ] у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту", - йдеться у статті 13 діючого статуту.

З нової редакції накази Мінінфраструктури прибираються.

Крім того, зараз Акціонер товариства (тобто Кабмін) має право передавати Мінінфраструктури окремі повноваження з управління корпоративними правами держави щодо УЗ. Після прийняття нової редакції статуту, МІУ позбудеться такого права.

Також, зараз вищим органом УЗ є загальні збори акціонерів. Функції загальних зборів виконує Кабінет Міністрів України.

Проте, згідно з 56 статтею, тільки Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами наглядової ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства.

З нової редакції статуту у Мінінфраструктури відбирається можливість підписувати договори з головами наглядової ради та контракт з головою правління УЗ.

Також Мінінфраструктури позбавляється права визначати напрямки діяльності УЗ, впливати на кількість акцій, затверджувати фінансовий план, річний звіт, чисельність персоналу.

Тепер рішення з цих питань оформляються відповідним актом Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та подається в установленому порядку Мінекономрозвитку (а не МІУ).

Також УЗ більше не забезпечує подання консолідованої фінансової звітності Мінінфраструктури.

Як повідомляють джерела в Уряді, "за" проголосували всі члени Кабміну.