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OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Вторник, 24 января 2017, 21:00

Рост продажи новых авто, переоцененный "Михайловский" и задержание подозреваемых в "схеме Онищенко", - главное ща 24 января.

Новости дня:

Продажи новых авто за год выросли на 40%.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2016 года выросли на 40,9% по сравнению с 2015 годом - до 65,562 тысячи единиц.

Согласно данным, в 2015 году было реализовано 46,546 тысяч автомобилей. Лидерами по продажам были Opel, Lexus, Mercedes-Benz, Volkswagen и Seat.

Активы "Михайловского" аудит оценил в 36 раз меньше, чем "на бумаге".

После проведения аудита неплатежеспособного банка "Михайловский", независимые оценщики пришли к выводу, что стоимость активов финансового учреждения завышена в 36 раз.

НАБУ задержало еще трех подозреваемых в "схеме Онищенко".

24 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО "Укргазвыдобування" (100% принадлежат государству).

По версии следствия, упомянутые лица способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн .

"Нафтогаз" отказывается платить НДС при импорте газа. Требует компенсации.

НАК "Нафтогаз Украины" считает необходимым откорректировать планы по отмене освобождения компании от уплаты НДС с операций по ввозу природного газа на таможенную территорию Украины.

По мнению Коболева, вопрос оплаты "Нафтогазом" "импортного" НДС необходимо привязать "к механизму финансирования субвенций на оплату льгот и жилищных субсидий населению".

Для этого в НАК уже разработали проект правительственного постановления, в котором учтены его предложения.

И еще "Нафтогаз" просит Хозяйственный суд Одесской области взыскать с Одесского припортового завода 1 517,727 млн гривен задолженности за поставляемый ему в 2016 году природный газ.

Оккупированный Крым обошелся бюджету РФ в 1,34 миллиарда долларов.

Консолидированный бюджет оккупированного Россией Крыма в 2016 году исполнен с дефицитом в 19,3 млрд руб. (325 млн долл.).

Тексты дня:

"Мантры об инвестклимате или Как Россия стала крупнейшим инвестором в Украине"

Украинские чиновники до сих пор во многом напоминают советских вождей. Что те, что другие, рапортуют, не вдумываясь в глубину цифр, написанных на бумажках.

Разобрались с вчерашним заявлением Кубива о 3,8 млрд долларов инвестиций в экономику Украины.

"Такси с автопилотом в Украине. Возможно ли?"

В последние годы все чаще говорят о появлении автомобилей с автопилотом.

Это направление в последнее время опережает самые оптимистичные прогнозы. За то, чтобы быть здесь первым, ведут борьбу как автогиганты вроде Toyota, так и производитель электромобилей Tesla. Последний, похоже, сделал ставку на автопилот как на одну из главных особенностей автомобиля, которая привлекает покупателей.

Автопилоты уже скоро могут появиться и на дорогах Украины, но примет их "украинское правовое поле"?

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