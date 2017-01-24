Всі розділи
Укр / Рус

Продажі нових авто за рік зросли на 40%

Вівторок, 24 січня 2017, 09:19

Продажі нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2016 року зросли на 40,9% в порівнянні з 2015 роком - до 65,562 тисячі одиниць.

Про це свідчать дані "Укравтопрому".

Згідно з даними, у 2015 році було реалізовано 46,546 тисяч автомобілів. Лідерами з продажу були Opel, Lexus, Mercedes-Benz, Volkswagen та Seat.

Крім того, продажі автобусів за підсумками року зросли на 101,7% в порівнянні з 2015 роком - до 1,293 тисяч одиниць. Вантажівок за минулий рік було продано 8,35 тисяч одиниць, що на 62,1% більше за показник 2015 року.

Нагадаємо, всього за 2016 рік в Україні було вироблено 5,264 тисяч автотранспортних засобів, що на 36,5% менше попереднього результату. З них: легкові автомобілі - 4,340 тисяч штук; комерційні автомобілі - 603 одиниці; автобуси - 321 одиниця.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

авто
Матеріали за темою
Російський "АвтоВАЗ" припинив поставки в Україну - ЗМІ 23 січня 2017, 19:01
Аваков попросив знижку на авто для Нацполіції після укладення угоди 27 грудня 2016, 13:27
Партнери Порошенка очолили Топ-10 постачальників транспорту України 20 грудня 2016, 10:34
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті