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Окупований Крим обійшовся бюджету РФ в 1,34 мільярда доларів

Вівторок, 24 січня 2017, 17:44

Консолідований бюджет окупованого Росією Криму в 2016 році виконаний з дефіцитом в 19,3 млрд руб. (325 млн дол.).

Про це заявила "міністр" фінансів Криму Ірина Ківік, повідомляє ТАСС.

"Розмір дефіциту консолідованого бюджету окупованого Криму на 2016 рік становив 19,3 млрд руб.", - сказала Ківік, зазначивши, що джерелом фінансування дефіциту кримської скарбниці є кредит з федерального бюджету РФ.

"Міністр" окупантів уточнила, що тільки в грудні 2016 році окупаційна влада Криму залучила бюджетний кредит з федерального бюджету на часткове покриття дефіциту в розмірі 5 млрд руб. (84 млн дол.).

В цілому обсяг безоплатних надходжень з федерального бюджету в казну окупованого Криму в 2016 р виріс на 20,5% - до 79,7 мільярдів рублів, зазначила Ківік.

"Обсяг безоплатних надходжень за 2016 рік через федеральний бюджет становив 79,7 млрд руб. (1,34 млрд дол.) або 120,5% до показників минулого року", - сказала вона.

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Крим бюджет РФ
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