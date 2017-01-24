Активи "Михайлівського" аудит оцінив у 36 разів менше, ніж "на папері"

Після проведення аудиту неплатоспроможного банку "Михайлівський", незалежні оцінщики дійшли висновку, що вартість активів фінансової установи завищена у 36 разів.

Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду було затверджено акт формування ліквідаційної маси банку "Михайлівський".

"Попри те, що "на папері" вартість активів банку перевищила 5,113 млрд гривень, незалежні оцінщики оцінили їх у 36 разів менше. Відповідно до звітів, складених трьома компаніями-суб’єктами оціночної діяльності, - реальна вартість активів банку не перевищує 138,13 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

"У тому числі у 3,93 млн гривень оцінено кредити фізичних та юридичних осіб, договори відчуження та погашення яких були визнані нікчемними, та які обліковуються на позабалансових рахунках банку. При цьому "на папері" вартість цих активів перевищує 1,895 млрд гривень", - повідомляє прес-служба.

У Фонді повідомили, що із того, що може бути продано у процесі ліквідації у найпершу чергу - це власне майно банку - старі комп’ютерна техніка, меблі, касове обладнання, банкомати та інше - яке незалежні оцінщики оцінили у 30,50 млн гривень.

"На балансі банку немає жодного приміщення чи земельної ділянки комерційного призначення, а із транспортних засобів – лише причіп. 99,8 % від загального переліку основних засобів – це майно вартістю до 100 тис гривень за одиницю", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, решта активів, передусім кредитні портфелі юридичних та фізичних осіб, у результаті втіленої 19 травня 2016 року схеми, були фактично виведені з банку.

Зокрема, кредитний портфель юридичних осіб, розмір якого у звітності банку становив 1,477 млрд гривень, незалежні оцінщики оцінили у 59,47 млн гривень.

"Такі цифри пояснюються тим, що майже весь кредитний портфель юросіб-кредити пов’язаних з власником банку компаній на суму 1,212 млрд гривень, - напередодні визнання банку неплатоспроможним, шляхом фіктивних проводок були виведені з банку", - наголошується у прес-релізі.

Крім того, у результаті втіленої схеми якісний кредитний портфель фізичних осіб також виведений на фінансові компанії. Мова йде про понад 110 тисяч кредитних договорів на загальну суму 682,30 млн гривень.

"За фактом виявлених у банку махінацій, у тому числі із активами, подано сім заяв про вчинення кримінальних правопорушень. У той же час, сума власних коштів банку на день введення тимчасової адміністрації становила 35,07 млн гривень, у тому числі залишки у касах банку - 13,57 млн гривень, кошти в інших банках – 21,51 млн гривень", - повідомляє Фонд.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

Прокуратура Києва також розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Національний банк оцінив завдані власником банку "Михайлівський" Віктором Поліщуком збитки в 23 млрд гривень.

Детальніше про те, що сталося з банком "Михайлівський" можна почитати в матеріалі "Економічної правди".

Економічна правда