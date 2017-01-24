Таксі з автопілотом в Україні. Чому це можливо хоч завтра

Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?(Рос.)

Искусственный интеллект стремительно проникает в различные сферы жизнедеятельности человечества.

Прогнозы глобальных последствий этого процесса разнятся от ожидания наступления всеобщего благоденствия до апокалипсиса.

Развязка, конечно, наступит немного позже, но, большинству читателей все же повезет стать свидетелями этих головокружительных процессов.

Автопилот спешит на помощь

Стоит начать с частного применения искусственного интеллекта на его примитивном уровне, а именно — для управления автомобилями.

Это направление в последнее время опережает самые оптимистические прогнозы. За то, чтобы быть здесь первым, ведут борьбу как автогиганты, например, Toyota со своим концепт-каром Concept-i, так и производитель электромобилей Tesla. Последний, похоже, сделал ставку на автопилот как на одну из главных особенностей автомобиля, которая привлекает покупателей.

Кроме того, в гонке берут участие игроки рынка услуг такси, а это, например, Uber, Waymo (Google), не обошлось и без стартапов, в частности NyTonomy.

Как мы видим, провайдеры услуг такси вовлечены на очень ранней стадии создания технологии самоуправления автомобилем. Это понятно — рынок не может устоять перед соблазном сэкономить на оплате работы водителей.

Также важнейшим фактором, который разработчики ставят во главе, характеризуя новую технологию, является то, что автопилот позволит значительно снизить количество аварий на дороге, ввиду отсутствия основного их источника — человеческого фактора.

Данные обстоятельства указывают на необратимость процесса замены водителей автопилотами.

Итак, автопилоты, которые будут обеспечивать управление автомобилем при нулевом вмешательстве водителя, уже скоро могут появиться и на дорогах Украины. Но примет ли их "украинское правовое поле"?

auto.mail.ru

Пересечение границы и регистрация — миссия выполнима

Вопрос ввоза на территорию Украины автомобилей в целом урегулирован более чем оптимистично.

Дело в том, что Украина присоединилась к Соглашению ООН от 1958 года, которым урегулировано в том числе взаимное признание государствами официально утверждённых транспортных средств.

Присоединение к такому Соглашению кардинально упрощает пропуск на территорию Украины автомобилей, произведённых в другом государстве — участнике Соглашения.

Если уполномоченный орган соответствующего государства выдает Сертификат типа транспортного средства, ввоз на территорию Украины автомобилей данного типа будет возможен на основании Сертификата соответствия, выданного производителем таких автомобилей или его уполномоченным представителем в Украине.

Вряд ли оборудование автомобиля автопилотом, как минимум, в случае, если он установлен параллельно с возможностью управлять автомобилем "дедовским" способом, сможет помешать ввозу такого автомобилей упрощенным путем.

При наличии указанных условий также не должно возникнуть вопросов с регистрацией автомобиля, оборудованного автопилотом.

В случае же, если автомобиль произведен в государстве, которое не является участником такого Соглашения или уполномоченным органом соответствующего государства не выдавался Сертификат типа транспортного средства для такого автомобиля, то ситуация с ввозом будет не такой безоблачной.

В данном случае нужно будет получить сертификат соответствия на такой автомобиль от уполномоченных органов Украины. Наличие сертификата будет необходимым и для дальнейшей регистрации автомобиля, оборудованного автопилотом.

Некоторые из создателей самоуправляемых автомобилей пошли путем установки автопилота как дополнительного оборудования на традиционные автомобили, в частности так действуют Uber и NyTonomy.

При такой установке автопилота "украинское правовое поле" будет не совсем гладким. Чтобы ввезти оборудование для автопилота, скорее всего, придется получать сертификат соответствия на каждую партию такого оборудования от уполномоченных органов Украины, а в дальнейшем — сертификат соответствия на переоборудованные автомобили для их регистрации.

Такого рода сертификация выглядит довольно проблематичной как из-за необходимости сертифицировать "иной" подход к управлению автомобилем, так и в силу специфики работы соответствующих украинских органов.

Очевидно, что в результате наложения этих двух факторов беспилотный такси-проект может войти в разрушительный резонанс.

Автомобиль без водителя — а можно ли?

Ответ прост — можно. То есть никто не оспаривает, что законодательство содержит нормы, из которых следует, что автомобилем управляет водитель, но вместе с тем законодательство не содержит нормы, которая бы запрещала управление/эксплуатацию автомобиля без водителя.

При этом, утверждение, мол, само собой разумеется, что автомобиль не может эксплуатироваться без водителя, здесь неприменимо. И вот почему.

Во-первых, Конституция Украины устанавливает, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законом.

Во-вторых, законодатель в тех случаях, когда из-за ненадлежащего управления автомобилями, возникает опасность при их эксплуатации, устанавливает запреты для такого управления. Например, запрет допуска к управлению автомобилями водителей в состоянии опьянения.

В-третьих, требования законодательства для допуска автомобиля к участию в дорожном движении сводятся к требованиям о надлежащем состоянии и конструкции автомобиля. Это должно быть подтверждено соответствующим сертификатом, а также о надлежащей комплектации автомобиля.

В-четвертых, эффективность управления автопилотом будет проверена перед тем, как соответствующий автомобиль будет допущен к участию в дорожном движении, после чего должен быть выдан соответствующий сертификат.

При этом, как указывалось выше, применение системы самоуправления автомобилем объективно приведет к значительному снижению числа аварий, поскольку исключит их основной источник – человеческий фактор.

На что еще обратить внимание

Предоставления услуг по перевозке пассажиров на такси дополнительно требует получения соответствующей лицензии. В силу этого сразу возникает вопрос, не станет ли необходимость получения такой лицензии камнем преткновения для запуска беспилотного такси-проекта.

Анализ соответствующих лицензионных условий говорит, что нет. Лицензионными условиями предусмотрено, что к заявлению на получение лицензии следует подавать информацию о транспортных средствах, а не о водителях.

itc.ua

Что касается положений лицензионных условий о необходимости заключать трудовой договор с персоналом в соответствии с требованиями КЗоТ Украины, то такая норма говорит только о требованиях к такому договору в случае его заключения, однако не говорит о необходимости набора на работу водителей, тем более в количестве, соответствующем заявленному количеству автомобилей.

Каких-либо других ограничений, которые бы требовали анализа на предмет возможности использования беспилотных автомобилей именно для предоставления услуг по перевозке пассажиров, обнаружено не было.

В частности, предусмотренные законодательством требования по оборудованию такси также никоим образом не ограничивают использование беспилотных автомобилей для предоставления таких услуг.

Кто будет платить штраф

Отдельно остановимся на том, кто же будет платить штраф, в случае фиксации нарушения правил дорожного движения с участие самоуправляемого такси.

Исторически субъектом, который мог быть привлечен к ответственности при нарушении правил дорожного движения с участием автомобиля, являлся именно водитель. Очевидно, что в случае, если автомобилем будет управлять автопилот, то это вариант выглядит проблематичным.

На самом деле до недавнего времени здесь был вакуум — привлекать было некого. Но нам повезло и законодательство продвинулось вперед, добавив норму, которая предусматривает ответственность зарегистрированного собственника автомобиля, в том числе юрлица, в случае, когда нарушение фиксируется системой автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Здесь мы видим пример того, как точечными изменениями законодательства можно разрешить вопросы, которые нам преподносит технический прогресс, и урегулировать новые правоотношения, не нарушая уже существующие.

Интересным является и вопрос о том, кто будет нести ответственность (гражданскую, уголовную) в случае, если все-таки самоуправляемым автомобилем, а тем более такси, будет причинен вред в следствие аварии. Данный вопрос заслуживает отдельного внимания.

Тем не менее путь для использования автомобилей с автопилотом, в том числе в качестве такси, в "украинском правовом поле" открыт, но несколько точечных норм, которые бы прямо указывали на такую возможность, не были бы лишними.

Виталий Кулинич, адвокат, старший юрист ЕПАП Украина