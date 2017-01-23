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OVERTIME: ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ

Понедельник, 23 января 2017, 21:00

Рост ВВП, рост промпроизводства и рост инвестций, - главное за 23 января.

Главные новости за день:

Межбанк закрылся долларом по 27,31 гривни

23 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,25-27,31 гривни за доллар.

Валовой внутренний продукт Украины в 2016 году вырос на 1,8%.

"1,8% роста в прошлом году и 3%-ный рост, который мы прогнозируем на 2017 год", - сказала  заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

По словам заместителя министра, драйверами экономического роста в 2017 году должны стать приток инвестиций и увеличение экспорта.

В 2016 году промпроизводство выросло на 2,4%.

Согласно данным Госстата, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года промышленное производство выросло на 1,9%, и по сравнению с декабрем 2015 года - на 4,5%.

Также отмечается, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом промышленное производство выросло на 2,4%.

Приватизация за год принесла 189 миллионов вместо ожидаемых 17 миллиардов

Большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривен не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики. Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривен, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

"НБУ: Повышение "минималки" увеличит инфляцию"

"По инфляции в 2017-ом году у нас остается та же цель - 8% плюс-минус 2%. Повышение минималки имеет двоякий эффект. С одной стороны, оно позитивно повлияет на рост ВВП, по нашим оценкам, на 0,5%, с другой - увеличит инфляцию на 1%", - отметил заместительглавы Нацбанка Олег Чурий.

По его словам, на этой неделе НБУ презентует инфляционный отчет с обновленным прогнозом по инфляции.

"Но даже с повышением минималки мы попадаем в нашу цель 8% плюс-минус 2%", - подчеркнул банкир.

Иностранные инвесторы в прошлом году инвестировали в Украину 3,8 млрд долл., что вдвое больше, чем в 2015 году.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"В 2016 году иностранные инвесторы вложили в Украину 3,8 млрд долл. - это вдвое больше, чем в 2015 году", - сказал Кубив.

Он отметил, что также одним из важных достижений стабилизации экономической ситуации в стране стал факт поднятия Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса.

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