Селидіввугілля та інші держпідприємства, які обходять Prozorro

З серпня 2016 року ДП "Селидіввугіля" оприлюднило в сиcтемі ProZorro звіти про 409 укладених договорів закупівлі на суму 1,044 млрд грн.

Як демонструє графіка нижче, державна шахта майже всі тендери провела з використанням допорогових процедур, тобто на суму менше 200 тис, що дає можливість замовнику не проводити відкритий аукціон для закупівлі товарів. Так, в закупівлях ДП "Селидіввугіля" 340, або 83%, від загальної кількості договорів — на суму 199 999 грн.