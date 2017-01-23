Селидіввугілля та інші держпідприємства, які обходять Prozorro
Державна шахта "Селидіввугілля" — один з головних ньюзмейкерів тижня. Придбавши м'ясо по 4 тисячі за кілограм та мінеральну воду по 588 гривень за літр, вугільники відзначились найбільш зневажливим ставленням до закупівель. Але вони далеко не єдині.
четвер, 23 січня 2017 - Олексій Грибановський, Наталія Шаповал, Центр вдосконалення закупівель в Київській школі економіки, для ЕП
З серпня 2016 року ДП "Селидіввугіля" оприлюднило в сиcтемі ProZorro звіти про 409 укладених договорів закупівлі на суму 1,044 млрд грн. Як демонструє графіка нижче, державна шахта майже всі тендери провела з використанням допорогових процедур, тобто на суму менше 200 тис, що дає можливість замовнику не проводити відкритий аукціон для закупівлі товарів. Так, в закупівлях ДП "Селидіввугіля" 340, або 83%, від загальної кількості договорів — на суму 199 999 грн.
Хто зловживає допорогами
На графіку демонструється, скільки закупівель потрапляє в діапазон до 200 тис. гривень.
За законом закупівля товарів на відповідну суму може бути проведена без відкритого аукціону.
Для закупівлі робіт відповідна планка — на рівні 1,5 млн грн.
"Селидіввугілля" намагається зробити так, щоб більшість тендерів не перевищували за раз суму в 200 тис грн - тоді можна обійтись без відкритого аукціонуДані: bi.prozorro.org
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