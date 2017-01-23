Всі розділи
Укр / Рус

НБУ: Підвищення "мінімалки" збільшить інфляцію

Понеділок, 23 січня 2017, 13:24

Підвищення мінімалки має двоякий ефект: з одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за оцінками НБУ, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив заместітельглави Нацбанку Олег Чурій.

"Щодо інфляції в 2017 році у нас залишається та ж мета - 8% плюс-мінус 2%. Підвищення мінімалки має двоякий ефект. З одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за нашими оцінками, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%", - зазначив він.

За його словами, на цьому тижні НБУ презентує інфляційний звіт з оновленим прогнозом щодо інфляції.

"Але навіть з підвищенням мінімалки ми будемо біля нашої мети 8% плюс-мінус 2%", - підкреслив банкір.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до 3,2 тисяч гривень.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначав, що зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тисяч гривень не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років.

Президент Петро Порошенко зазначав, що зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу.

Читайте також: Інфляційні цілі під загрозою. Що треба змінити НБУ

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

НБУ інфляція
Матеріали за темою
Міжбанк відкрився зміцненням гривні до 27,42 23 січня 2017, 10:38
У Гонтаревої обіцяють новий закон про валюту до квітня 23 січня 2017, 10:25
В НБУ назвали причини девальвації гривні 23 січня 2017, 09:54
Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.211.121.---Nikita Tretyak23.01.2017 14:54
>заместітельглави
Укрправда как всегда.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті