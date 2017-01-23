НБУ: Підвищення "мінімалки" збільшить інфляцію

Підвищення мінімалки має двоякий ефект: з одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за оцінками НБУ, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив заместітельглави Нацбанку Олег Чурій.

"Щодо інфляції в 2017 році у нас залишається та ж мета - 8% плюс-мінус 2%. Підвищення мінімалки має двоякий ефект. З одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за нашими оцінками, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%", - зазначив він.

За його словами, на цьому тижні НБУ презентує інфляційний звіт з оновленим прогнозом щодо інфляції.

"Але навіть з підвищенням мінімалки ми будемо біля нашої мети 8% плюс-мінус 2%", - підкреслив банкір.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів з 1 січня 2017 року підвищив мінімальну зарплату до 3,2 тисяч гривень.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначав, що зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тисяч гривень не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років.

Президент Петро Порошенко зазначав, що зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу.

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