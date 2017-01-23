Міжбанк закрився доларом по 27,31 гривні

23 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,25-27,31 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,25-27,31 гривні;

Євро - 29,21-29,27 гривні;

Російський рубль - 0,4582-0,4595 гривні.

Як відомо, 23 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:30 встановилися на рівні 27,32-27,42 гривні за долар.