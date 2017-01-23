Приватизація за рік принесла 189 мільйонів замість очікуваних 17 мільярдів

Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками 2016 року становили 188,9 мільйона гривень, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році.

Про це йдеться у звіті Фонду державного майна.

Разом з тим, раніше в грудні фонд планував перерахувати до бюджету від приватизації за 2016 рік 331 мільйон гривень.

Однак, як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, ще не всі покупці в повному обсязі сплатили приватизовані об'єкти.

У звіті ФДМУ повідомляється, що центральний і регіональні управління фонду за звітний період продали 139 об'єктів державної власності (в тому числі у грудні – 19) і 406 об'єктів комунальної власності (у грудні – 137).

Як повідомлялося, згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році ФДМУ повинен був направити в бюджет 17,1 мільярда гривень.

Однак приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень не подав заявку жоден інвестор.

Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики. Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 мільйона гривень, що у 3 рази менше показника 2014 року.