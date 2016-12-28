OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Опубликованный бюджет на 2017 год, остановка ОПЗ, штрафы за невыплату минималки и почти неплатежеспособный Платинум банк - главное за 28 декабря.

Две публикации про банки: Платинум и Приват.

Первая, про Приватбанк - написали о том, что с ним будет.

Так, доля государства в банковском секторе неуклонно растет с 2014 года, когда началась "чистка" рынка. После национализации Приватбанка государственная доля превысила 50%. Как это оценивать, к чему это приведет и что государство может на самом деле сделать с "Приватом"?

Во второй публикации обозвали Платинум банк последним "пылесосом" и написали как долго он еще протянет.

Ведь до конца недели Платинум банк может быть признан неплатёжеспособным. Пока финучреждение продолжает работать, но только из-за промедления со стороны НБУ.

Рада опубликовала госбюджет-2017.

Документ предусматривает доходы бюджета на 2017 год в сумме 731,031 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 673,737 млрд гривен и доходы специального фонда - 57,293 млрд гривен.

Новости с хештегом #ОПЗ:

Кабмин реструктуризировал долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года.

"Принятие проекта постановления обеспечит реструктуризацию долга, начиная с 1 апреля 2017 года начнется отдача равными частями сроком на два года без начисления процентов, сохранится инвестиционная привлекательность ОПЗ и не будет допущено увеличение долга", - заявил председатель Фонда госимущества Игорь Билоус.

У Кубива решили остановить ОПЗ и отдать его в аренду.

В пояснительной записке к проекту распоряжения Кабмина "О согласовании реструктуризации долга "ОПЗ" перед "НАК "Нафтогаз Украины", без ссылки на какие-то документы указано, что 31 декабря производственные мощности "ОПЗ" будут остановлены. А сам "ОПЗ" должен принять меры по передаче в аренду своего целостного имущественного комплекса неуказанному арендатору.

Стокгольмский суд взыскал с ОПЗ более 250 миллионов в пользу Фирташа.

Согласно октябрьскому решению Стокгольмского арбитража, ОПЗ обязан вернуть Ostchem 193,36 млн долларов основного долга, 57,8 млн долларов - начисленной пени за просрочку платежей.

Кроме этого, по данным ЭП, на сумму задолженности ОПЗ, по решению Стокгольмского суда, с 12 июня 2016 будет начисляться 7,5% годовых - как плата за пользование деньгами.

До 31 декабря 2016 года ставка будет на уровне 7,5%, с 1 января 2017 она может быть пересмотрена. Также международный суд обязал завод возместить судебные расходы компании Ostchem - 670 тыс. евро, и услуги арбитража - 240 тыс. евро.

Новости с хештегом #Гройсман:

Гройсман пригрозил бизнесу штрафами за невыплату "минималки" 3200.

"Обнаруженное несовпадение в том, что человек работает полный рабочий день, а оформлен как на неполный, будет караться штрафом в сотни тысяч гривен. За недопуск ответственных лиц на предприятие для осуществления проверки также предусмотрены штрафные санкции", - заявил премьер.

Гройсман заявил, что Украина должна до 2020 года провести земельную реформу.

"Если мы только задумаемся, мы поймем, что эта система является в Украине несовершенной. Поэтому создание новой системы, которая будет отвечать за качество и безопасность пищевых продуктов - наш стратегический приоритет", - сказал он.