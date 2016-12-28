Земельну реформу необхідно провести до 2020 року - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна повинна до 2020 року провести якісну земельну реформу.

Про це він сказав під час засідання уряду, представляючи плани Кабінету міністрів.

"В бюджеті на 2017 рік ми дуже чітко передбачили наші пріоритети, в тому числі і агропромисловий комплекс. Тобто у нас є сектори, які можуть бути дуже серйозними, міцними для потенційного зростання, в тому числі АПК, який теж має бути реформований", - заявив прем’єр.

"І ми вважаємо, що до 2020 року ми маємо зробити якісну земельну реформу в інтересах українських громадян і нашої держави", - зазначив Гройсман.

"Ми маємо з вами стимулювати розвиток агропромислового комплексу через різноманітні програми підтримки і в цьому році ми вже будемо мати підтримку тваринництва, підтримку садівництва і підтримку сільськогосподарського машинобудування", - сказав Гройсман.

За його словами, також дуже важливо добитися якості і безпечності харчових продуктів.

"Якщо ми тільки замислимось, ми зрозуміємо, що ця система є в Україні недосконалою. Тому створення нової системи, яка буде відповідати за якість і безпеку харчових продуктів - наш стратегічний пріоритет", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, 6 жовтня Рада прийняла закон про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.

Раніше міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий заявив, що ринок землі слід почати з можливості продажу права її оренди.

Вимога про прийняття закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" міститься в меморандумі, який Україна напередодні підписала з МВФ.

Вимогу відкрити ринок землі озвучив також президент Петро Порошенко, виступаючи на початку вересня в парламенті. Він заявив, що відсутність відкритого ринку землі стримує приплив інвестицій в аграрний сектор, який є одним з головних постачальників валюти в країну.

Згідно з програмою дій Кабінету міністрів на 2016 рік, пропонується відкрити ринок землі в два етапи - з 2017 року почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019 року дозволити українцям торгувати землею сільгосппризначення.

Раніше "Економічна правда" написала editorial на тему продовження мораторію на продаж землі.

Економічна правда