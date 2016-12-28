Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки

Кабінет міністрів ухвалив рішення про реструктуризацію боргу "Одеського припортового заводу" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ на 2 роки.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні у середу.

"Фонд держмайна пропонує до розгляду проект розпорядження Кабінету міністрів про погодження реструктуризації боргу понад 1,5 млрд гривень ПАТ "ОПЗ" перед НАК "Нафтогаз України", - заявив голова Фонду держмайна Ігор Білоус представляючи проект постанови.

За його словами, негативна кон'юнктура на світових ринках та висока ціна газу призводить до негативного результату діяльності ОПЗ, що призводить до фактично щомісячних збитків.

"Кількість працюючих на ОПЗ становить 3860 осіб. Наразі ОПЗ разом з Фондом та міністерствами розглядають та працюють над варіантами оптимізації роботи, що призведе в майбутньому до погашення боргу перед "Нафтогазом", - сказав голова Фонду.

"Прийняття проекту постанови забезпечить реструктуризацію боргу, починаючи з 1 квітня 2017 року почнеться віддача рівними частинами строком на два роки без нарахування відсотків, збережеться інвестиційна привабливість ОПЗ і не допуститься збільшення боргу", - підсумував Білоус.

Як повідомлялося, Фонд державного майна після закінчення терміну подачі не отримав жодної заявки на участь в конкурсі з продажу 99,567% ПАТ "Одеський припортовий завод".

Раніше співрозмовник, близький до керівництва Фонду державного майна повідомив ЕП, що готується план згортання приватизації ОПЗ.

За його словами, також планується зміна керівництва заводу - його очолить заступник голови Фонду держмайна Володимир Державін.

Як відомо, Державін був помічником народного депутата від БПП Ігоря Кононенка на громадських засадах, до призначення заступником голови Фонду держмайна.

Економічна правда