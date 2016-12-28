Рада опублікувала держбюджет-2017

Верховна Рада оприлюднила закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Нормативний акт набуває чинності 1 січня 2017 року.

Документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 721,398 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 669,409 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 51,989 млрд гривень.

Видатки бюджету на наступний рік передбачено у сумі 790,393 млрд гривень, у тому числі видатки загального фонду - 735,378 млрд гривень та видатки спеціального фонду - 55,015 млрд гривень.

Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено у сумі 77,547 млрд гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду - 62,338 млрд гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - 15,208 млрд гривень.

У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць пропонується встановити у розмірі з 1 січня 2017 року - 1,544 тисяч гривень, з 1 травня - 1,624 тисяч гривень, з 1 грудня - 1,7 тисяч гривень.

Мінімальну заробітну плату пропонується встановити у 2017 році у місячному розмірі з 1 січня – 3,2 тисяч гривень, а у погодинному розмірі з 1 січня - 19,34 гривні.

"При доопрацюванні проекту бюджету до другого читання враховано рішення уряду щодо встановлення мінімальної зарплати в розмірі 3,2 тисяч гривень на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1,6 тисяч гривень", - йдеться у пояснювальній записці.

Як наголошується, на цю мету в законопроекті передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд гривень, що дозволить забезпечити виплату підвищеної зарплати працівникам бюджетної сфери.

Нагадаємо, 21 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2017 рік. Президент підписав його 26 грудня.

Економічна правда